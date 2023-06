Brenntag: Das wahre Kursziel bei 89,25 EUR?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag hat in der letzten Woche eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,19% erreicht. Die Stimmung am Markt ist momentan relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für Brenntag bei 89,25 EUR. Sollten diese Prognosen eintreffen, würde dies ein Kurspotenzial von +17,99% für Investoren bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nachgegangen und einige halten die Bewertung der Aktie für nicht gerechtfertigt.

Aktuell empfehlen 70,37% aller Analysten den Kauf oder zumindest das Halten dieser Aktie. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt weiterhin stabil mit einem Wert von 3,81.