Brenntag ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die aktuelle Stimmung und Diskussionen um die Aktie von Brenntag haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Die Anleger zeigen weniger Interesse und die Stimmung ist getrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Dividendenrendite von 2,81 % liegt unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 % und führt zu einer neutralen Einstufung. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Brenntag-Aktie eine Rendite von 35,6 % erzielt, was 29,5 % über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.