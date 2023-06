Brenntag: Zielkurs von 89,25 EUR bietet +27,14% Wachstumspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag konnte am gestrigen Handelstag gerade einmal eine minimale Entwicklung von -0,06% aufweisen. In der gesamten vergangenen Woche betrug die Veränderung -0,51%. Derzeit scheint der Markt in Bezug auf den Chemikalienhändler neutral zu sein.

Dennoch sind Analysten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel bei 89,25 EUR liegt und somit ein Potential von +27,14% eröffnet wird. Dabei sind jedoch nicht alle Experten dieser Meinung. Sieben Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und zwölf weitere setzen sie auf “Kaufen”. Fünf Experten haben eine neutrale Position eingenommen und zwei vertreten sogar die Ansicht eines “Verkaufs”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,81.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Für Brenntag besteht ein hohes Ziel-und-Potential-Verhältnis mit einem aktuellen Kursziel von 89,25...