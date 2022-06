Brenntag SE-Aktie: Prognose für 2022 steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Finanztrends Video zu Brenntag



mehr >

Der Vorstand der Brenntag SE (ISIN: DE000A1DAHH0), Weltmarktführer in der Chemie- und Grundstoffdistribution, hat heute beschlossen, die am 9. März 2022 veröffentlichte und am 11. Mai 2022 bestätigte Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 anzuheben. Basierend auf den starken Ergebnissen im ersten Quartal 2022 und dem anhaltend positiven Ergebnistrend im bisherigen zweiten Quartal sowie unter Berücksichtigung der… Hier weiterlesen