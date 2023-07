Brenntag: Potenzial für Kursanstieg auf 89,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Nach Einschätzung von Analysten ist die Aktie von Brenntag momentan unterbewertet und verspricht ein mittelfristiges Kursziel von 89,25 EUR – eine Steigerung um +30,90% gegenüber dem aktuellen Kurs. Dabei bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,81 konstant.

Am Vortag verzeichnete das Unternehmen einen negativen Trend an den Finanzmärkten mit einem Rückgang von -0,09%. Über fünf Handelstage in der vergangenen Woche konnte jedoch insgesamt ein Anstieg um +1,76% verbucht werden. Trotz des positiven Trends sind nicht alle Analysten überzeugt und halten die Bewertung neutral oder raten sogar zum Verkauf der Aktie. Insgesamt bewerten jedoch 70% der Experten Brenntag als Kaufempfehlung.

Die Prognose der Bankanalysten verspricht investitionsbedingtes Wachstumspotenzial für Investoren bei einer durchschnittlichen Meinung aller...