Brenntag: Potenzial für Anleger mit Kursziel von 88,74 €

Die Aktie von Brenntag ist nach Ansicht vieler Analysten unterbewertet und bietet Investoren ein signifikantes Potenzial. Das gegenwärtige Kursziel liegt bei 88,74 €, was einem potentiellen Anstieg um +20,24% entspricht.

• Am 03.05.2023 verbuchte Brenntag eine positive Entwicklung von +1,10%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” verbleibt bei 3,85

• Von insgesamt 26 Analysten bewerten nur einer die Aktie als “Verkauf”

Brenntag hat gestern an der Börse einen Anstieg von +1,10% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt +0,87%. Eine durchaus optimistische Stimmung am Markt.

Obwohl nicht alle Experten dieser Meinung sind – einige sind immer noch abwartend – sehen viele Bankanalysten das aktuelle Kursziel deutlich höher als derzeit gehandelt wird.

Von insgesamt 26 Analysten schließen sich lediglich einer dem...