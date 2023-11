Brenntag: Potenzial für +11,99% - Kursziel bei 86,70 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Brenntag-Aktie an der Börse eine geringfügige Abweichung von -0,03%. Über fünf Handelstage hinweg betrachtet liegt die Performance des Wertpapiers jedoch bei einem Plus von +0,89%, was auf eine derzeit neutrale Marktstimmung hindeutet.

Bankanalysten sehen das wahre Potenzial jedoch höher. Das mittelfristige Kursziel für Brenntag wird im Durchschnitt auf 86,70 EUR geschätzt. Damit eröffnet sich aktuell ein Aufwärtspotential von +11,99% für Anleger.

Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen zum Unternehmen empfehlen 17 unverändert den Kauf der Aktie oder sprechen sich zumindest optimistisch aus (+62,96%). Zehn Experten sind ebenfalls positiv gestimmt und bewerten das Papier mit “Kauf”. Sechs weitere halten die Aktie und nur drei plädieren dafür sie zu verkaufen. Ein Experte würde zurzeit gar einen sofortigen Verkauf vorschlagen.

Zusätzlich unterstützt wird diese Einschätzung durch das Guru-Rating-Indikator welches bestehen bleibt mit einer Bewertung von 3,70.

Zusammengefasst ist Brenntags Aktienkurs mehr als angemessen und bietet Investoren noch viel Spielraum nach oben in Zukunft.

