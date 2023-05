Brenntag: Potential für eine Kurssteigerung um 20,28% auf 88,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag hat in der vergangenen Handelswoche Verluste erlitten. Am gestrigen Tag betrug die negative Kursentwicklung an der Börse -0,32%. In dieser Woche summiert sich das Minus damit auf -2,07%.

Das mittelfristige Kursziel für Brenntag liegt bei 88,74 EUR.

Laut den durchschnittlichen Schätzungen von Bankanalysten bietet dies Investoren ein Potenzial zur Kapitalerhöhung von +20,28%. Allerdings ist nicht jeder Experte optimistisch bezüglich des Potenzials von Brenntag und empfiehlt einen Kauf. So bewerten aktuell nur sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere geben ihr das Rating “Kauf”. Sechs Experten halten es hingegen für angemessen ihre Position zu halten und vergeben eine neutrale Bewertung. Ein Analysat meint sogar dass die Aktie verkauft werden sollte während ein weiteres Mitglied des...