Brenntag: Mittelfristiges Kursziel bei 89,25 EUR

Am gestrigen Tag hat Brenntag am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -3,52% hingelegt. Insgesamt betrug der Verlust für die vergangene Handelswoche -1,46%. Die Experten sind jedoch optimistisch und sehen Brenntag als unterbewertet an.

Das mittelfristige Kursziel von Brenntag beträgt aktuell 89,25 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +29,31%, falls sich diese Einschätzung bewahrheitet. Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und zwölf weitere beurteilen sie als “Kauf”. Fünf weitere Analysten stufen die Aktie mit “halten” ein.

Lediglich zwei Experten sprechen sich für einen Verkauf aus und einer ist sogar der Meinung, dass Brenntag sofort verkauft werden sollte. Der Anteil der Optimisten unter den Analysten liegt demnach bei +70,37%.

Schließlich zeigt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,81 ebenfalls eine...