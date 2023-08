Brenntag: Ein Kursziel von 89,25 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag hat eine falsche Bewertung und weist ein Potenzial zum Anstieg auf. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,25 EUR, was einem Plus von +27,50% vom aktuellen Kurs entspricht.

• Am 01.08.2023 lag der Marktwert der Brenntag-Aktie bei -0,79%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,25 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 3,74

Am vorherigen Tag erlitt Brenntag einen Rückgang am Finanzmarkt um -0,79%, während das Ergebnis in den letzten fünf Handelstagen insgesamt auf einen positiven Trend von +1.21% stieg. Folglich scheint der Markt gegenwärtig relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung nicht erwartet hatten? Die Stimmung ist klar.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Brenntag liegt bei 89,25 EUR.

Im Durchschnitt sind die Bankanalysten davon...