Brenntag: Kursziel von 89,25 EUR - ein Anstieg von +24,62%

Am gestrigen Tag verzeichnete Brenntag an der Börse einen Rückgang um -0,67%. Trotzdem sind die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage positiv und zeigen eine Entwicklung von +1,85%. Der Markt scheint also optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Brenntag beträgt aktuell 89,25 EUR. Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, hätte die Aktie ein Potenzial für einen Anstieg um satte +24,62%. Aber nicht alle Analysten teilen diese Meinung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Allerdings halten sieben Bankanalysten Brenntag für einen starken Kauf und weitere elf Experten empfehlen den Kauf. Fünf Analysten geben das Rating “halten” ab und drei Experten raten zum Verkauf. Nur einer ist sogar der Auffassung dass Brenntag sofort verkauft werden sollte. Die positive Einschätzung bleibt jedoch unverändert mit einem Guru-Rating...