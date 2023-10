Brenntag: Kursziel von 86,70 EUR bietet Investitionspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag zeigt laut Experten aktuell eine Unterbewertung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 86,70 EUR und damit um +21,70% über dem aktuellen Preis.

• Brenntag verzeichnete einen Anstieg um +1,68% am 05.10.2023.

• Durchschnittliches Guru-Rating derzeit bei 3,74 nach zuvor ebenfalls 3,74.

• Die optimistischen Analysten haben ein Kauf-Rating für die Aktie ausgesprochen.

In den letzten fünf Handelstagen hat Brenntag insgesamt -3,00% an Wert verloren und scheint momentan in einer pessimistischen Phase zu sein. Trotzdem sind sieben Bankanalysten überzeugt davon, dass es sich lohnt diese Aktien zu kaufen und elf weitere geben ein “Kauf”-Rating ab. Fünf Experten halten dagegen eher neutral und drei Analysten empfehlen sogar die sofortige Veräußerung der Aktien von Brenntag.

Das positive Potenzial dieser...