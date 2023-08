Brenntag: Kursziel liegt bei 89,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass die Aktie von Brenntag aktuell nicht richtig bewertet wird. Das wahre Kursziel ist um +25,00% höher als der gegenwärtige Kurs.

• Am 18.08.2023 verzeichnete Brenntag ein Minus von -0,31%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,25 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil mit einem Wert von 3,74

Gestern gab es an den Finanzmärkten einen Verlust von -0,31% für Brenntag. In den letzten fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Handelswoche hat sich jedoch insgesamt eine positive Entwicklung ergeben (+0,62%). Der Markt scheint momentan also ziemlich neutral eingestellt zu sein.

Obwohl dies eine unerwartete Entwicklung sein mag, sind sich die meisten Analysten sicher: Die Stimmung deutet darauf hin.

Aktuell beträgt das geschätzte mittelfristige Ziel für Brenntags Aktie etwa 89,25...