Brenntag: Das Kursziel liegt bei 89,25 EUR

Die Aktie von Brenntag hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,98% erfahren. Am gestrigen Tag gab es ein Minus von -3,90%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Brenntag beträgt laut Bankanalysten 89,25 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +23,34% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach der jüngsten schwachen Entwicklung.

Aktuell empfehlen sieben Experten die Aktie als starken Kauf und zwölf weitere geben ein “Kauf”-Rating ab. Fünf Analysten bewerten das Wertpapier neutral mit “halten”. Zwei Ratgeber sprechen sich für einen Verkauf aus und einer ist sogar der Ansicht, dass Brenntag sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,81 Punkten.

Zusammengefasst gibt es...