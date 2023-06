Brenntag: Kursziel bei 89,25 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,30%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -1,24%, was eine pessimistische Marktstimmung widerspiegelt. Die Bankanalysten hingegen sind optimistisch und halten das mittelfristige Kursziel der Brenntag-Aktie bei 89,25 EUR.

• Am 20.06.2023 sank der Brenntag-Kurs um -1,30%.

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,25 EUR.

• Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen sind +70,37% zumindest noch optimistisch.

Das Potential für Investoren beträgt laut Analysten +25,32%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten negativen Entwicklung des Trends. Während sieben Analysten einen starken Kauf empfehlen und zwölf weitere die Aktie als kaufenswert bewerten (Guru-Rating: “Kauf”), bleiben...