Brenntag: Kursziel bei 89,25 EUR

Die Aktie von Brenntag wird derzeit von den Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 89,25 EUR – ein Pluspotenzial von +29,39% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Brenntag: Entwicklung am 07.07.2023 mit -0,09%

• Mittelfristiges Kursziel bei 89,25 EUR

• Guru-Rating bleibt gleich bei 3,81

Am gestrigen Handelstag konnte Brenntag an der Börse leider nur eine negative Entwicklung in Höhe von -0,09% verzeichnen und beläuft sich somit auf einen Gesamtverlust von -1,06% innerhalb einer vollständigen Handelswoche. Somit scheint das Marktumfeld aktuell pessimistisch.

Aktuell wird die Aktie des Unternehmens mit einem mittelfristigen Zielwert von 89,25 EUR bewertet. Die Bankanalytiker gehen im Durchschnitt davon aus und sehen damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +29,39%. Allerdings sind nicht...