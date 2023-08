Brenntag: Kurspotenzial von +27,79%

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Am gestrigen Handelstag hat Brenntag an der Börse einen Anstieg von +1,13% verzeichnet. Insgesamt hat sich die Aktie in den letzten fünf Tagen um +2,43% verbessert. Der Markt zeigt sich somit aktuell relativ optimistisch.

Die Bankanalysten haben ihre Meinung über Brenntag kürzlich geäußert und sind der Ansicht, dass das mittelfristige Kursziel bei 89,25 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, so würde dies ein Potenzial von +27,79% für Investoren bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung trotz des positiven Trends.

Aktuell sehen 7 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 12 bewerten sie als “Kauf”. Fünf Experten empfehlen ein “Halten” während zwei andere die Aktie zum Verkauf raten würden.

Ein Guru-Rating-Indikator bleibt unverändert bei 3.81.

Insgesamt zeigen jedoch rund +70,37% aller...