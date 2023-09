Brenntag - Kurspotenzial von +16,75% laut Bankanalysten

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,76%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein negatives Ergebnis von -0,83%. Laut Analysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 86,70 EUR. Dies entspricht einem Potenzial in Höhe von +16,75%.

Aktuell empfehlen 7 Analysten einen starken Kauf der Aktie. Weitere 11 Experten sind optimistisch und raten zum Kauf. Die Bewertung “halten” wird von 5 Analysten vergeben und nur noch 3 Experten sprechen sich für einen Verkauf aus. Lediglich einer sieht das Unternehmen als sofortigen Verkaufskandidaten.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,74 unverändert positiv.