Brenntag: Analysten sind positiv gestimmt - Kursziel von 88,74 €

Die Aktie des Chemiedistributionsspezialisten Brenntag ist nach Ansicht vieler Experten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel wird auf +20,11% über dem aktuellen Preisniveau geschätzt.

• Am 10.05.2023 fiel die Aktie um -1,28%

• Das prognostizierte Kursziel beträgt 88,74 €

• Das Guru-Rating von Brenntag bleibt bei 3,85

Am vergangenen Handelstag verlor das Papier weiter an Wert und schloss mit einem Verlust von -1,28%. Damit beläuft sich das Ergebnis aus fünf Tagen Börsenhandel auf eine negative Entwicklung von insgesamt -0,51%. Der Markt scheint also derzeit relativ pessimistisch eingestellt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Brenntag liegt laut einer durchschnittlichen Schätzung mehrerer Bankanalysten bei 88,74 €.

Wenn diese Einschätzungen eintreten sollten, gäbe es ein Potenzial für Investoren in Höhe...