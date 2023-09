Brenntag: Analysten erwarten Kursziel von 86,70 EUR - Potenzial von +15,08%

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Gestern gab es für Brenntag am Finanzmarkt eine leichte Abwärtsbewegung von -0,32%. Die letzten fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt einen Anstieg um +1,67%, wodurch der Markt aktuell vergleichsweise optimistisch wirkt.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen in Brenntag mittelfristig ein Kurspotenzial in Höhe von +15,08% bei einem aktuellen Kursziel von 86,70 EUR. Bei einer positiven Trendentwicklung teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung. Aktuell empfehlen 7 Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 11 setzen das Rating auf “Kauf”. Hingegen bewerten 5 Experten Brenntag neutral mit “halten” und nur noch 3 geben an, dass man die Aktie verkaufen sollte. Ein Experte ist sogar davon überzeugt, dass man sie sofort veräußern müsse.

Nichtsdestotrotz bleibt der Anteil der optimistischen Analysten bei...