Brenntag: Aktienpotenzial bei +23,51% - Kursziel 89,25 EUR

Die Aktie von Brenntag hat am vergangenen Handelstag einen Rückgang von -0,55% verzeichnet. Insgesamt weist sie jedoch eine positive Entwicklung in den letzten fünf Tagen mit einem Plus von +0,89% auf. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt.

Die Bankanalysten sehen das Potenzial für die Brenntag-Aktie sehr positiv und setzen das mittelfristige Kursziel bei 89,25 EUR an – ein Anstieg um +23,51%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Preisentwicklung.

Insgesamt zeigen sich aber optimistische Analysten (66,67%), die Brenntag als starken Kauf oder zumindest zum Halten empfehlen. Nur wenige Experten warnen vor einem Verkauf.

Das bekannte “Guru-Rating” liegt weiterhin bei einer guten Bewertung von 3,74.