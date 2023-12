Brenntag Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Brenntag in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Brenntag wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Bei einer Dividende von 2,81 % ist Brenntag im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,17 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,36 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Neutral" ableiten.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Brenntag im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Brenntag. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (5 Schlecht, 3 Gut). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Brenntag heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 10 Punkten, zeigt also an, dass Brenntag überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Brenntag überverkauft (Wert: 27,49), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Zusammen erhält das Brenntag-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.