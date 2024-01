Brenntag Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Anlegerstimmung gegenüber Brenntag war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Allerdings gab es auch mehrere Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führte.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurde festgestellt, dass Brenntag nur wenig Aktivität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Der Aktienkurs von Brenntag erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,6 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +28,87 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Brenntag aus fundamentaler Sicht unterbewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Brenntag von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.