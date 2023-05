Brenntag: Aktie unterbewertet - Kurspotenzial von 20,28%

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Gestern verlor die Brenntag-Aktie mit einem Rückgang von -0,32% an Wert. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Kurs um insgesamt -2,07%. Derzeit ist die Stimmung am Markt eher pessimistisch.

Allerdings sehen Bankanalysten das Potenzial für eine positive Entwicklung in der Zukunft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 88,74 EUR und ergibt damit ein Potential von +20,28%. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch gestimmt nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

7 Analysten empfehlen aktuell einen Kauf der Brenntag-Aktie und weitere 12 setzen auf “Kaufen”. Neutral eingestellt haben sich 6 Experten mit einem “Halten”-Rating. Lediglich 1 Analyst rät zum Verkauf und einer sogar dazu, sofort zu verkaufen.

Insgesamt halten sich jedoch noch +70,37% der Analysten positiv zur Aktie. Die Bewertung des Trend-Indikators...