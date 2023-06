Brenntag: Aktie um +20,80% unterbewertet - Kursziel 89,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Brenntag-Aktie wurde von Analysten als aktuell nicht richtig bewertet eingestuft. Das Kursziel liegt bei 89,25 EUR und somit um +20,80% über dem aktuellen Wert.

• Brenntag: Am 15.06.2023 mit -0,32%

• Das Kurspotenzial beträgt +20,80%

• Guru-Rating unverändert bei 3,81

Gestern verzeichnete Brenntag am Finanzmarkt einen Rückgang in Höhe von -0,32%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich jedoch ein positives Ergebnis von insgesamt +2,10%, was auf eine relativ optimistische Stimmung des Marktes deutet.

Analysten prognostizieren derzeit ein mittelfristiges Kursziel für die Brenntag-Aktie in Höhe von 89,25 EUR. Sollte dies eintreffen ergibt sich laut Experten eine Investitionsmöglichkeit mit einem Potenzial im Wert von +20,80%. Allerdings sind noch nicht alle Analysten dieser Meinung nachgegangen und sehen den aktuellen...