Brenntag Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die technische Analyse der Brenntag-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 73,02 EUR verläuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie gut positioniert ist, da der Aktienkurs selbst bei 83,22 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,97 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 75,86 EUR, was einer Differenz von +9,7 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Brenntag liegt der RSI7 aktuell bei 10 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,49 ebenfalls an, dass Brenntag überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist Brenntag eine Rendite von 35,6 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,1 Prozent aufweist, liegt Brenntag mit 29,5 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Brenntag im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Handelsunternehmen und Distributoren" mit einer Dividende von 2,81 Prozent nur leicht niedriger zu bewerten. Die Differenz beträgt 0,36 Prozentpunkte, was derzeit zu einer Einstufung als "Neutral" führt.