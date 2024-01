Brenntag Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Aktie von Brenntag wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 17,71 insgesamt 44 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", was 31,4 beträgt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie von Brenntag im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,6 Prozent erzielt, was 29,85 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 6,59 Prozent, wobei Brenntag aktuell 29,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen ebenfalls hauptsächlich positive Signale, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.