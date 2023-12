Brenntag Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse der Brenntag-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 72,62 EUR liegt. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs bei 81,88 EUR liegt und somit einen Abstand von +12,75 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 74,63 EUR, was einer Differenz von +9,71 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit für die Brenntag-Aktie ein "Gut"-Befund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild für die Brenntag-Aktie. Der RSI7 liegt bei 17,83 und der RSI25 bei 27,21, was jeweils zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Brenntag aktuell eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Brenntag ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 6 positive Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Bild hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Brenntag kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Brenntag jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Brenntag-Analyse.

Brenntag: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...