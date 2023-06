Brenntag: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 89,25 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Brenntag-Aktie wird von Bankanalysten als derzeit unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 89,25 EUR und liegt damit um +18,21% über dem aktuellen Wert.

• Gestern stieg die Brenntag-Aktie um +0,19%

• Die letzten fünf Handelstage verzeichneten eine Gesamtperformance von +2,92%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,81

Das gestrige Ergebnis des Finanzmarktes zeigt eine positive Entwicklung für Brenntag mit einem Tagesanstieg der Aktie um +0.19%. Eine kontinuierlich anhaltende Aufwärtsentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen beläuft sich auf insgesamt +2.92%, was ein positives Signal am Markt ist.

Doch haben Analysten diese Entwicklung erwartet? Die Stimmung jedenfalls ist durchweg positiv.

Das aktuelle Kursziel für Brenntag liegt bei 89.25 EUR und wurde von sieben Bankanalysten bestätigt. Im...