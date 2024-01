Brenntag Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die technische Analyse der Brenntag-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 73,66 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 82,1 EUR liegt, was einem Unterschied von +11,46 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittswert von 78,29 EUR, was einem Unterschied von +4,87 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Hierdurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Von insgesamt 11 positiven und einem negativen Tag gab es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Stimmungsanalyse und die Optimierungsprogramme bestätigen ebenfalls eine positive Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Brenntag eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussion über die Brenntag-Aktie durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufweist. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für die Brenntag-Aktie eine Mischung aus "Gut" und "Neutral"-Bewertungen, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.

