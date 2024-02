Brenntag Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25). Der RSI von Brenntag liegt bei 59,09 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 54,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 79,56 EUR bei Brenntag um 6,52 Prozent über dem GD200 (74,69 EUR) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage widerspiegelt, einen Kurs von 80,95 EUR auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal aufgrund des Abstands von -1,72 Prozent. Unterm Strich wird der Kurs der Brenntag-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat. Dadurch wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Brenntag-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Brenntag besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiver Kommunikation an sieben Tagen im Vergleich zu negativer an vier Tagen. Auch aktuell zeigen die Diskussionen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Brenntag insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.