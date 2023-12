Brenntag Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist daher ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen wurde der RSI-Wert für die Brenntag-Aktie auf 12 geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Dieser Wert wurde auch mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 20,4 liegt und ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Brenntag basierend auf dem RSI.

In Bezug auf Anleger wurde Brenntag in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Infolgedessen wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 7 positive und 1 negative Signale ermittelt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Brenntag in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,6 Prozent erzielt, was einer Outperformance von 31,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Brenntag mit 32,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat Brenntag in den letzten Monaten eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt.