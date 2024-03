Brenntag Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Brenntag schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,81 % aus, was 0,21 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,02 % ist. Trotz des leicht niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Brenntag mit einer Rendite von 35,6 Prozent mehr als 31 Prozent darüber. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat eine mittlere Rendite von 6,38 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Brenntag mit 29,22 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 75,3 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 80,3 EUR liegt, was einem Unterschied von +6,64 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine andere Bewertung, da der letzte Schlusskurs (81,62 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-1,62 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Brenntag-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung rund um Brenntag ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene. Somit wird Brenntag hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.