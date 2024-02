Brenntag Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Brenntag ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 11 Tagen standen positive Themen im Vordergrund, während an zwei Tagen die Diskussion von negativen Themen dominiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefere Analysen, dass in letzter Zeit überwiegend negative Signale im Fokus standen, wodurch Brenntag insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Brenntag in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,6 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +30,38 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Brenntag mit 30,77 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Brenntag wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 81,14 EUR um +9,06 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nur um +0,82 Prozent darüber, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Brenntag-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.