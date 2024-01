Brenntag Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Analyse der Aktienkurse von Brenntag zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle spielen. Analysten haben die öffentlichen Kommentare und Meinungen zu Brenntag auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Brenntag in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine insgesamt positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab für Brenntag eine neutrale Einschätzung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Brenntag ergab sich ein Wert von 55,17 für den RSI7 (sieben Tage) und 38,69 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer neutralen Gesamteinschätzung des RSI führt.

Im Branchenvergleich erzielte Brenntag in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,6 Prozent, was eine Outperformance von +27,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor konnte Brenntag mit einer Rendite von 29,02 Prozent überzeugen, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs der Brenntag-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 73,72 EUR lag. Der letzte Schlusskurs betrug jedoch 81,98 EUR, was einem Unterschied von +11,2 Prozent entspricht und zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich eine positive Einschätzung, obwohl der 50-Tages-Durchschnitt eine neutrale Bewertung ergibt.

Insgesamt erhält Brenntag aus diesen verschiedenen Analysen eine positive Gesamteinschätzung, was auf eine gute Entwicklung der Aktie hindeutet.