Brenntag Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Brenntag-Aktie erhält von Anlegern in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen. Auch die Kommentare und Wortmeldungen über den Wert waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Analyse stuft unsere Redaktion die Anleger-Stimmung als "gut" ein. Zusätzlich wurden durch die Auswertung 9 positive Signale und keine negativen Signale erkannt, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

Ein Schlüsselindikator in der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI). Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Brenntag liegt bei 89,22, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 75,75 eine Überkauftheit an. Die Aktie wird daher in Bezug auf den RSI als "schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Brenntag beträgt derzeit 2,81 Prozent und liegt somit leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent. Da die Differenz jedoch nur 0,45 Prozent beträgt, wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs angibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Brenntag-Aktie liegt bei 14,54 und ist damit 54 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (31,81). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "guten" Einschätzung aus fundamentaler Sicht.