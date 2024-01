Brenntag Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brenntag-Aktie beträgt aktuell 66, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 31,56, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brenntag mit 17,71 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,46. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Brenntag in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 8,25 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,35 Prozent für Brenntag. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Brenntag mit 28,55 Prozent über dem Durchschnitt. In beiden Bereichen wird daher ein "Gut"-Rating vergeben.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass gleich viele "Gut"- wie "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wodurch eine "Neutral"-Einschätzung für die Anleger-Stimmung festgehalten wird.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Indikatoren eine positive Einschätzung für die Brenntag-Aktie.