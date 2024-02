Brenntag Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Brenntag schüttet im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren eine Rendite von 2,81 % aus, was 0,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.

In Bezug auf die Fundamentaldaten wird Brenntag als unterbewertet angesehen im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Handelsunternehmen und Distributoren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 17,71, was einen Abstand von 44 Prozent zum Branchen-KGV von 31,82 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien gegenüber Brenntag ist insgesamt positiv. Trotz einiger negativer Themen in den vergangenen Tagen erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Die Analyse der Meinungen in den sozialen Medien ergab 5 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Technisch gesehen liegt der gleitende Durchschnittskurs der Brenntag-Aktie bei 74,59 EUR, während der aktuelle Kurs bei 78,94 EUR liegt. Dies ergibt eine positive Bewertung von +5,83 Prozent in Bezug auf den 200-Tage-Durchschnitt. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 80,87 EUR, was zu einem Abstand von -2,39 Prozent führt und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.