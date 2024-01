Brenntag Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Brenntag-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert und bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 82,98 EUR um 13,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Die Aktie erhält daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 76,16 EUR um 8,95 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität führt zu einer neutralen Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. Insgesamt wird der Aktie von Brenntag bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes daher die Note "Neutral" gegeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung durch die Redaktion führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen auch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechteren Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Brenntag mit 2,81 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,17 Prozent. Daher erhält die Aktie aus heutiger Sicht eine neutrale Bewertung als Investment.

Insgesamt wird die Brenntag-Aktie anhand der verschiedenen Kriterien bewertet und erhält dabei unterschiedliche Einschätzungen, von gut über neutral bis hin zu neutral.