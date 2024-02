Brenntag Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt positiv über das Unternehmen Brenntag diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, konkret waren es 8 "Gut"-Signale im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Brenntag liegt bei 24,31 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 49,52 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 74,77 EUR. Der letzte Schlusskurs (81,56 EUR) weicht somit um +9,08 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 81,06 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+0,62 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Brenntag-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividende von 2,81 % macht Brenntag im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (3,11 %) zu einer leicht niedrigeren Ausschüttung von 0,3 Prozentpunkten. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung als "Neutral".