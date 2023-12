Brenntag Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Brenntag-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 72,31 EUR verzeichnet. Der aktuelle Kurs liegt bei 79,74 EUR, was einer Abweichung von +10,28 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 73,48 EUR liegt mit einer Abweichung von +8,52 Prozent über dem aktuellen Wert. Insgesamt erhält die Brenntag-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Brenntag-Aktie liegt bei 36,07, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 20 deutet jedoch darauf hin, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI damit ebenso eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Brenntag-Aktie mit einem Wert von 17,71 bewertet, was 43 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Brenntag-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 35,6 Prozent erzielt, was 32,84 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt Brenntag aktuell 31,95 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.