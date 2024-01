Brenntag Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf. Der RSI für Brenntag beträgt derzeit 65,96 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Brenntag veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Analysen zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Brenntag derzeit 2, was einer negativen Differenz von -0,33 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Brenntag eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Brenntag als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 17,71 insgesamt 44 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 31,4. Aus Sicht der fundamentalen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.