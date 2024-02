Brenntag Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Anlegerstimmung gegenüber Brenntag war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es acht positive und ein negatives Handelstage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die fundamentalen Analysen deuten darauf hin, dass die Aktie von Brenntag nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 17,71 liegt sie insgesamt 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 33,83 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Brenntag-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Brenntag zu einem "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Brenntag-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 83,06 EUR etwa 2,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +10,88 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.