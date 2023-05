Brenntag Aktie: Kursziel laut Analysten bei 88,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Bankanalysten sind sich einig: Die aktuelle Bewertung der Brenntag-Aktie liegt deutlich unter ihrem wahren Wert. Das mittelfristige Kursziel beträgt 88,74 EUR, was einem Potenzial von fast +20% entspricht.

• Brenntag legt um +0,03% zu

• Ergebnisse der vergangenen Handelswoche bei -3,24%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,85

Am gestrigen Tag konnte die Brenntag-Aktie am Markt moderat zulegen (+0,03%). Dennoch zeigt sich eine insgesamt pessimistische Stimmung in Bezug auf das Unternehmen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich ein negatives Ergebnis von -3,24%.

Von sieben Analysten wird die Aktie als “starker Kauf” empfohlen. Zwölf weitere Experten bewerten sie als “Kauf”, während sechs weitere eine neutrale Positionierung (“halten”) bevorzugen. Lediglich einer rät zum Verkauf und einer sogar zum sofortigen...