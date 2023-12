Brenntag Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Jardine Matheson":

Der Aktienkurs von Brenntag hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 35,6 Prozent liegt Brenntag um mehr als 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,49 Prozent aufweist, hat Brenntag mit 30,11 Prozent eine deutlich bessere Performance erzielt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 72,77 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 82,64 EUR liegt, was einem Unterschied von +13,56 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 75,07 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+10,08 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Brenntag 2,81 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 2,35 Prozent. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Brenntag daher als "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Insgesamt hat die Brenntag-Aktie in den verschiedenen Analysen gute Ergebnisse erzielt, was auf eine positive Entwicklung hinweist.