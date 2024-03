Brenntag Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Dividendenrendite beträgt bei Brenntag 2,67 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,36 Prozent liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral". In den sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 16,31 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 33,58, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.