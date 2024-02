Brenntag Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (RSI) des Unternehmens Brenntag liegt bei 50,16, was auf eine neutrale Situation hinweist, die weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war neun Tage lang von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Brenntag diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 7 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte Brenntag in den letzten 12 Monaten eine Performance von 35,6 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche sowie eine Überperformance von 32,96 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält Brenntag in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Brenntag beträgt 2,81 Prozent und liegt nur leicht über dem Mittelwert von 2,35 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.