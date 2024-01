Brenntag Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Aktienkurs von Brenntag hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" eine Überperformance von 29,67 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,87 Prozent, wobei Brenntag aktuell 28,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv, mit nur zwei neutralen Tagen und keinen negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher ebenfalls mit einem "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Brenntag wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brenntag zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse erhält die Brenntag-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Der aktuelle Kurs liegt jeweils über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.