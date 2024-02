Brenntag Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Brenntag zahlt derzeit eine Dividendenrendite von 2,81 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Brenntag bei 79,56 EUR liegt, was einer Entfernung von +6,52 Prozent vom GD200 (74,69 EUR) entspricht, was ein positives Signal ist. Bei Betrachtung des GD50, der bei 80,95 EUR liegt, ergibt sich jedoch ein Kursabstand von -1,72 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Brenntag als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brenntag besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen positive und an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Brenntag-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine durchwachsene Bewertung, wobei positive Aspekte in Bezug auf die Dividendenrendite und das Anleger-Sentiment berücksichtigt werden müssen, während die technische Analyse und das Sentiment und Buzz auf negative Aspekte hinweisen.