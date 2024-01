Brenntag Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Die Brenntag hat in den letzten Tagen einen Kurs von 79,2 EUR erreicht, was 0,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +6,77 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Brenntag-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Brenntag basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Brenntag liegt bei 2,81 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten 12 Monaten erzielte Brenntag eine Performance von 35,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 5,89 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +29,71 Prozent im Branchenvergleich für Brenntag. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lief es für Brenntag mit einer Rendite von 5,13 Prozent deutlich besser. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.